"Вы создали любовь": Даниэль Салем растрогал, опубликовав ролик с дочерью Позитива (видео)
Телеведущий и ресторатор Даниэль Салем показал милое видео с дочкой Позитива и Юлии Сахневич. Ролик растрогал пользователей Интернета.
Даниэль Салем опубликовал видео с маленькой Марией в Instagram.
На видео телеведущий Даниэль Салем держит на руках дочь музыканта и певца Позитива, настоящее имя которого Алексей Завгородний, и танцовщицы Юлии Сахневич. Даниэль выглядит очень счастливым и радостным рядом с девочкой.
"Вы создали любовь", — подписал ролик Даниэль Салем.
В комментариях подписчики оставили искренние комментарии, отреагировав так на видео:
- "Как же Салему идет"
- "На это можно смотреть вечно"
- "Как мило, вам идет нежность к ребенку"
- "Сильный, мужественный мужчина и беззащитный младенец, невероятно"
- "Какие красавцы".
- "Как это мило"
Напомним, телеведущий Даниэль Салем получил удостоверение участника боевых действий. Он, когда Россия начала полномасштабную войну на территории Украины, добровольно пошел в военкомат и присоединился сначала к теробороне, но впоследствии попал на передовую в подразделение разведки.
В 2022 году Даниэль Салем получил контузию на передовой. 38-летний ресторатор и телеведущий поделился роликом, в котором показал кадры жизни и службы украинских воинов.
Ранее Фокус писал, что в октябре 2023 году Даниэль Салем сообщил о смерти своей 19-летней сестры.
Уже в октябре 2024 года Даниэль Салем сообщил о смерти своего брата.