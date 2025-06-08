"Вы создали любовь": Даниэль Салем растрогал, опубликовав ролик с дочерью Позитива (видео)

Телеведущий и ресторатор Даниэль Салем показал милое видео с дочкой Позитива и Юлии Сахневич. Ролик растрогал пользователей Интернета.

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Даниэль Салем опубликовал видео с маленькой Марией в Instagram.

На видео телеведущий Даниэль Салем держит на руках дочь музыканта и певца Позитива, настоящее имя которого Алексей Завгородний, и танцовщицы Юлии Сахневич. Даниэль выглядит очень счастливым и радостным рядом с девочкой.

"Вы создали любовь", — подписал ролик Даниэль Салем.

В комментариях подписчики оставили искренние комментарии, отреагировав так на видео:

"Как же Салему идет"

"На это можно смотреть вечно"

"Как мило, вам идет нежность к ребенку"

"Сильный, мужественный мужчина и беззащитный младенец, невероятно"

"Какие красавцы".

"Как это мило"

Напомним, телеведущий Даниэль Салем получил удостоверение участника боевых действий. Он, когда Россия начала полномасштабную войну на территории Украины, добровольно пошел в военкомат и присоединился сначала к теробороне, но впоследствии попал на передовую в подразделение разведки.

В 2022 году Даниэль Салем получил контузию на передовой. 38-летний ресторатор и телеведущий поделился роликом, в котором показал кадры жизни и службы украинских воинов.

Ранее Фокус писал, что в октябре 2023 году Даниэль Салем сообщил о смерти своей 19-летней сестры.

Уже в октябре 2024 года Даниэль Салем сообщил о смерти своего брата.