"Ви створили любов": Даніель Салем зворушив, опублікувавши ролик з донькою Позитива (відео)

Телеведучий та ресторатор Даніель Салем показав миле відео з донькою Позитива та Юлії Сахневич. Ролик зворушив користувачів Інтернету.

Related video

Даніель Салем опублікував відео з маленькою Марією в Instagram.

На відео телеведучий Даніель Салем тримає на руках донечку музиканта та співака Позитива, справжнє імʼя якого Олексій Завгородній, і танцівниці Юлії Сахневич. Даніель виглядає дуже щасливим та радісним поруч з дівчинкою.

"Ви створили любов", — підписав ролик Даніель Салем.

У коментарях підписники залишили щирі коментарі, відреагувавши так на відео:

"Як же Салему пасує"

"На це можна дивитись вічно"

"Як мило, вам пасує ніжність до дитини"

"Сильний, мужній чоловік і беззахисне немовля, неймовірно"

"Ну красунчики"

"Як це мило"

Нагадаємо, телеведучий Даніель Салем отримав посвідчення учасника бойових дій. Він, коли Росія розпочала повномасштабну війну на території України, добровільно пішов до військкомату та долучився спочатку до тероборони, але згодом потрапив на передову у підрозділ розвідки.

В 2022 році Даніель Салем отримав контузію на передовій. 38-річний ресторатор та телеведучий поділився роликом, у якому показав кадри життя та служби українських воїнів.

Раніше Фокус писав, що у жовтні 2023 році Даніель Салем повідомив про смерть своєї 19-річної сестри.

Вже у жовтні 2024 року Даніель Салем повідомив про смерть свого брата.