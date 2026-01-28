Известная украинская певица получила критику своей внешности: она ответила хейтерам

Популярная украинская певица Лидия Скорубская, известная под сценическим именем Lida Lee, отреагировала на обсуждение изменений в своей фигуре. Артистка объяснила, что стало причиной ее внешних трансформаций и почему решила публично об этом сказать.

По словам певицы, в последнее время она столкнулась с волной критики в соцсетях: одни подписчики закидывали ей лишний вес, другие даже начали поздравлять с якобы беременностью. В ответ Lida Lee решила подробно рассказать о своем состоянии в Instagram.

"Многих так задело мое тело, что я уже не могу молчать... Знаете, никогда не думала, что столкнусь с такой ситуацией, что однажды проснувшись просто не влезу в одежду. Но постоянные переезды, 4 месяца съемок, которые начинались почти всегда с 6-7 утра, очень загруженный график и выступления дали о себе знать", — написала исполнительница.

Артистка также сообщила, что из-за резкого ухудшения самочувствия обратилась к врачу и сдала анализы, чтобы понять причину изменений.

Відео дня

"Чаще всего я ела один раз в день, а то я и вообще нормально не ела + я почти не сидела, постоянно где-то ходили, что-то делали.... Знаете, это было так страшно, я не могла понять, что происходит и почему все изменилось так резко. Переживала, что это все из-за гормонов или что-то хуже. Начала сдавать анализы, чтобы понять состояние. И мне говорят, что это результат стрессов и недосыпов", — добавила Lida Lee.

Сейчас, по словам певицы, она активно занимается спортом и призывает воздерживаться от оскорбительных комментариев относительно внешности, подчеркивая, что подобные слова могут серьезно ранить.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Дженнифер Лопес показалась без макияжа: как выглядит звезда.