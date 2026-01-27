Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Дженнифер Лопес показалась без макияжа: как выглядит звезда (фото)

Дженнифер Лопес без мейка
Певица Дженнифер Лопес | Фото: Instagram jlo

56-летняя американская актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес показала себя без макияжа, удивив поклонников. Звезда опубликовала новое видео в Instagram, в котором продемонстрировала свой утренний бьюти-ритуал.

В ролике Дженнифер Лопес появляется без косметики и рассказывает, что уже умыла лицо и надела спортивный костюм. Далее она пошагово показывает уход за кожей, используя средства из своей линейки JLo Beauty, в частности сыворотку для шеи и продукт для придания коже сияния.

Дженнифер Лопес без макияжа
Звезда Дженнифер Лопес
Фото: Instagram

После этого артистка выбирает легкий, минималистичный макияж: наносит немного румян, легкий оттенок на губы и бронзер. Завершив образ, она отмечает, что готова отправляться по делам.

Видео собрало более 222 тысяч лайков и более пяти тысяч комментариев. Фанаты активно восхищаются внешностью певицы и признаются ей в любви.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Відео дня

Кроме того, звезда оказалась в центре обсуждений после своего выступления на роскошной индийской свадьбе дочери фармацевтического магната Нетры Мантены и технологического предпринимателя Вамси Гадираджу в Удайпуре. Она вызвала неоднозначную реакцию гостей и пользователей сети своими смелыми нарядами, которые некоторые расценили как неуважение к индийским культурным традициям.