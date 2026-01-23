Дженнифер Лопес поймали в откровенном образе в Беверли-Хиллз (фото)

Дженнифер Лопес появилась на шопинге в Беверли-Хиллз в гламурном образе. Актрису, которой 56 лет, сфотографировали в роскошном винтажном бутике What Goes Around Comes Around в черном макси-платье с глубоким декольте.

Лопес эффектно подчеркнула свою фигуру стильным нарядом, собрав волосы в простой хвост, чтобы акцентировать внимание на открытом вырезе. Откровенное платье также открывало подтянутую спину артистки. Образ она дополнила длинными серьгами, пишет Page Six.

Дженнифер Лопес в Беверли-Хиллз Фото: Backgrid Дженнифер Лопес в Беверли-Хиллз Фото: Backgrid

Позже папарацци запечатлели, как Лопес садилась в автомобиль, накинув на платье жакет в елочный узор и держа в руках напиток.

Дженнифер Лопес поймали папарацци Фото: Backgrid Дженнифер Лопес поймали папарацци Фото: Backgrid

Хотя What Goes Around Comes Around формально считается секондхендом, магазин относится к премиум-классу и специализируется на винтажных дизайнерских вещах — сумках, аксессуарах и одежде, которые проходят аутентификацию и тщательный отбор.

Во вторник Дженнифер Лопес также сфотографировали в Лос-Анджелесе, когда она щедро дала наличные бездомному. В тот момент актриса держала сумку Hermès Kelly из крокодиловой кожи стоимостью почти 80 тысяч долларов. Мужчина обратился к ней со словами любви, а после полученных денег поблагодарил, сказав: "Дженнифер, я люблю тебя. Спасибо, Дженнифер".

