Дженніфер Лопес спіймали у відвертому образі в Беверлі-Гіллз (фото)

Дженніфер Лопес з’явилася на шопінгу в Беверлі-Гіллз у гламурному образі. Акторку, якій 56 років, сфотографували в розкішному вінтажному бутіку What Goes Around Comes Around у чорній максісукні з глибоким декольте.

Лопес ефектно підкреслила свою фігуру стильним вбранням, зібравши волосся у простий хвіст, щоб акцентувати увагу на відкритому вирізі. Відверта сукня також відкривала підтягнуту спину артистки. Образ вона доповнила довгими сережками, пише Page Six.

Дженніфер Лопес в Беверлі-Хіллз Фото: Backgrid Дженніфер Лопес в Беверлі-Хіллз Фото: Backgrid

Пізніше папараці зафіксували, як Лопес сідала в автомобіль, накинувши на сукню жакет у ялинковий візерунок та тримаючи в руках напій.

Дженніфер Лопес спіймали папараці Фото: Backgrid Дженніфер Лопес спіймали папараці Фото: Backgrid

Хоча What Goes Around Comes Around формально вважається секондгендом, магазин належить до преміумкласу та спеціалізується на вінтажних дизайнерських речах — сумках, аксесуарах і одязі, які проходять автентифікацію та ретельний відбір.

Відео дня

У вівторок Дженніфер Лопес також сфотографували в Лос-Анджелесі, коли вона щедро дала готівку безхатченку. У той момент акторка тримала сумку Hermès Kelly із крокодилячої шкіри вартістю майже 80 тисяч доларів. Чоловік звернувся до неї зі словами любові, а після отриманих грошей подякував, сказавши: "Дженніфер, я люблю тебе. Дякую, Дженніфер".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Розлучена Дженніфер Лопес пожартувала про невдалий шлюб з Беном Аффлеком.

Співачка на концерті показала більше тіла, ніж очікували гості.

Крім того, зірка зізналася, що ніколи не відчувала справжнього кохання.