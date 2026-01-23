Дженніфер Лопес спіймали у відвертому образі в Беверлі-Гіллз (фото)
Дженніфер Лопес з’явилася на шопінгу в Беверлі-Гіллз у гламурному образі. Акторку, якій 56 років, сфотографували в розкішному вінтажному бутіку What Goes Around Comes Around у чорній максісукні з глибоким декольте.
Лопес ефектно підкреслила свою фігуру стильним вбранням, зібравши волосся у простий хвіст, щоб акцентувати увагу на відкритому вирізі. Відверта сукня також відкривала підтягнуту спину артистки. Образ вона доповнила довгими сережками, пише Page Six.
Пізніше папараці зафіксували, як Лопес сідала в автомобіль, накинувши на сукню жакет у ялинковий візерунок та тримаючи в руках напій.
Хоча What Goes Around Comes Around формально вважається секондгендом, магазин належить до преміумкласу та спеціалізується на вінтажних дизайнерських речах — сумках, аксесуарах і одязі, які проходять автентифікацію та ретельний відбір.
У вівторок Дженніфер Лопес також сфотографували в Лос-Анджелесі, коли вона щедро дала готівку безхатченку. У той момент акторка тримала сумку Hermès Kelly із крокодилячої шкіри вартістю майже 80 тисяч доларів. Чоловік звернувся до неї зі словами любові, а після отриманих грошей подякував, сказавши: "Дженніфер, я люблю тебе. Дякую, Дженніфер".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Розлучена Дженніфер Лопес пожартувала про невдалий шлюб з Беном Аффлеком.
- Співачка на концерті показала більше тіла, ніж очікували гості.
Крім того, зірка зізналася, що ніколи не відчувала справжнього кохання.