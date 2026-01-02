Розлучена Дженніфер Лопес пожартувала про невдалий шлюб з Беном Аффлеком (фото)

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес пожартувала над своїм коротким шлюбом з Беном Аффлеком на тріумфальному виступі Up All Night у Лас-Вегасі.

Хоча 56-річна зірка не згадала ім'я 53-річного актора та режисера, вона натякнула на їхній бурхливий роман. Про це пише Daily Mail.

Лопес заговорила про Аффлека

Під час короткої перерви між піснями Джей Ло, яка все ще важко дихала після останнього номера, знайшла хвилинку, щоб подякувати своїм вірним шанувальникам, які були в залі майже десять років тому на Jennifer Lopez: All I Have, її першій резиденції у Вегасі, яка тривала з січня 2016 року по вересень 2018 року.

"Це промайнуло в одну мить, чи не так, для тих із вас, хто був там на прем'єрі десять років тому?" — сказала Лопес під оплески фанатів.

"І, знаєте, на той час я була одружена лише двічі", — пожартувала вона, натякаючи на свій наступний шлюб з Аффлеком у 2022 році.

Після бурхливого сміху глядачів Джен виправила себе.

"Це неправда, це було лише один раз", — сказала вона, а потім додала: "Мені здавалося, що це було двічі".

Потім співачка розпливлася в посмішці та уточнила: "Я просто жартую!"

"Все скінчилося, і я просто… бум… у нас все добре", — наголосила вона.

Лопес додала, що "гарна новина" полягає в тому, що вона "навчається" та "зростає" після своїх "розбитих сердець".

"І ми зараз у нашій щасливій ері!" — вигукнула вона з усмішкою, що викликало ще більше оплесків та схвальних вигуків глядачів.

Дженніфер Лопес Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Аффлек та Лопес одружилися в липні 2022 року, але оголосили про розлучення влітку 2024. Спільних дітей у них немає, проте Бен став тричі батьком у шлюбі з Дженніфер Гарнер. Акторка народила йому доньок Серафіну, Вайолет та сина Самюеля. Тим часом Джей Ло виховує сина Макса та доньку Емму від співака Марка Ентоні.

Після розриву вони час від часу проводять час разом, особливо з дітьми.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Jennifer Lopez/Facebook

