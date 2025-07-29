Джей Ло хотіла виступити в РФ, але передумала: кого підтримує співачка на тлі війни

Американська співачка Дженніфер Лопес планувала концерти в Росії, проте передумала через "загрозу" хейту. Шоу в Москві вже начебто було заплановане три місяці тому за мінімум мільйон доларів.

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Дата концерту також була призначена, але Джей Ло передумала. Про це пишуть російські ЗМІ, зокрема Mash.

Росіяни зацікавилися американкою на тлі її гастролей у Казахстані, Узбекистані та Вірменії. Сторони начебто встигли навіть призначити конкретну дату в серпні та гонорар за шоу — не менше ніж $1 млн. Після цього команда співачки повернулася з відмовою. Мовляв, окільки Росія веде повномасштабну війну проти України, у Лопес надто великі репутаційні ризики.

"При цьому сама легенда нульових не проти, але тільки після завершення конфлікту (війни, — Ред.) з Україною", — пишуть російські канали.

Глава великої концертної агенції Євген Фінкельштейн у розмові з журналістами інформацію про переговори не спростуваі, але від коментарів відмовився. Начебто саме його компанія вела переговори з Джей Ло.

Дженніфер Лопес і Україна

Зірка сцени та екрану неодноразово виходила у світ у речах українських брендів. Ба більше, колишня дружина Бена Аффлека просила зняти кліп на свою пісню в українки Таню Муіньо.

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Крім того, американська співачка приєдналася до благодійного гала-вечора Luisa Via Roma на Капрі у липні 2022 року. Частина коштів, зібраних під час концерту, була спрямована на допомогу українським біженцям, які були змушені покинути свої домівки після вторгнення росіян.

До речі, Андрій Єрмак запросив Дженніфер Лопес та її вже колишнього чоловіка Бена Аффлека в Україну. Керівник ОП поспілкувався зі знаменитостями у відеорежимі наприкінці 2022 року.

Разом з тим, виконавиця носила і вбрання російського бренду.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, 56-річна Джей Ло в боді з небезпечно високим вирізом вийшла на публіку.