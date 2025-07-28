У 56-річної Дженніфер Лопес на сцені впала спідниця: глядачі почали свистіти (фото, відео)

Американська зірка відсвяткувала свій 56-й день народження на концерті у Варшаві. Під час виступу з нею стався курйозний інцидент. Сценічний костюм підвів артистку в найбільш незручний момент.

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У неділю, 27 липня, під час виступу в столиці Польщі Дженніфер Лопес опинилася в незручній ситуації: її золотиста спідниця з бахромою несподівано розстібнулася і впала просто на сцені. Відео курйозного моменту швидко розійшлось соціальними мережами та стало вірусним.

Лопес без спідниці

Співачка з'явилася на сцені в ефектному золотому образі. Під час енергійного танцю, яким славиться виконавиця, застібка костюма не витримала навантаження. Глядачі почали гучно свистіти, щоб підтримати зірку.

За інформацією TMZ, конфуз стався саме у той момент, коли команда артистки співала для неї традиційну пісню "Happy Birthday" на честь дня народження зірки.

Попри несподівану ситуацію, досвідчена артистка спробувала викрутитись. Коли спідниця вперше впала, один з її танцівників намагався швидко застебнути костюм, але спроба виявилася невдалою — спідниця знову впала.

Дженніфер Лопес без спідниці Фото: Instagram

Зрештою Лопес прийняла рішення перетворити конфуз на частину шоу: вона підняла частину свого вбрання та кинула в глядацьку залу, продовживши виступ у золотистих трусах, які гармонійно поєднувалися з рештою образу.

Святкування в турі

Концерт у Варшаві став частиною європейського туру співачки, яка цьогоріч відзначила свій день народження разом з шанувальниками. Попри технічні проблеми з костюмом, виступ пройшов успішно.

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