У 56-летней Дженнифер Лопес на сцене упала юбка: зрители начали свистеть (фото, видео)
Американская звезда отпраздновала свой 56-й день рождения на концерте в Варшаве. Во время выступления с ней произошел курьезный инцидент. Сценический костюм подвел артистку в самый неудобный момент.
В воскресенье, 27 июля, во время выступления в столице Польши Дженнифер Лопес оказалась в неловкой ситуации: ее золотистая юбка с бахромой неожиданно расстегнулась и упала прямо на сцене. Видео курьезного момента быстро разошлось по социальным сетям и стало вирусным.
Лопес без юбки
Певица появилась на сцене в эффектном золотом образе. Во время энергичного танца, которым славится исполнительница, застежка костюма не выдержала нагрузки. Зрители начали громко свистеть, чтобы поддержать звезду.
По информации TMZ, конфуз произошел именно в тот момент, когда команда артистки пела для нее традиционную песню "Happy Birthday" в честь дня рождения звезды.
Несмотря на неожиданную ситуацию, опытная артистка попыталась выкрутиться. Когда юбка впервые упала, один из ее танцовщиков пытался быстро застегнуть костюм, но попытка оказалась неудачной — юбка снова упала.
В конце концов Лопес приняла решение превратить конфуз в часть шоу: она подняла часть своего наряда и бросила в зрительный зал, продолжив выступление в золотистых трусах, которые гармонично сочетались с остальным образом.
Празднование в туре
Концерт в Варшаве стал частью европейского тура певицы, которая в этом году отметила свой день рождения вместе с поклонниками. Несмотря на технические проблемы с костюмом, выступление прошло успешно.
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Кроме того, от Джей Ло требуют 150 тысяч долларов за два ее фото из-за нарушения авторских прав.