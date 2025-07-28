У 56-летней Дженнифер Лопес на сцене упала юбка: зрители начали свистеть (фото, видео)

Американская звезда отпраздновала свой 56-й день рождения на концерте в Варшаве. Во время выступления с ней произошел курьезный инцидент. Сценический костюм подвел артистку в самый неудобный момент.

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В воскресенье, 27 июля, во время выступления в столице Польши Дженнифер Лопес оказалась в неловкой ситуации: ее золотистая юбка с бахромой неожиданно расстегнулась и упала прямо на сцене. Видео курьезного момента быстро разошлось по социальным сетям и стало вирусным.

Лопес без юбки

Певица появилась на сцене в эффектном золотом образе. Во время энергичного танца, которым славится исполнительница, застежка костюма не выдержала нагрузки. Зрители начали громко свистеть, чтобы поддержать звезду.

По информации TMZ, конфуз произошел именно в тот момент, когда команда артистки пела для нее традиционную песню "Happy Birthday" в честь дня рождения звезды.

Несмотря на неожиданную ситуацию, опытная артистка попыталась выкрутиться. Когда юбка впервые упала, один из ее танцовщиков пытался быстро застегнуть костюм, но попытка оказалась неудачной — юбка снова упала.

Дженнифер Лопес без юбки Фото: Instagram

В конце концов Лопес приняла решение превратить конфуз в часть шоу: она подняла часть своего наряда и бросила в зрительный зал, продолжив выступление в золотистых трусах, которые гармонично сочетались с остальным образом.

Празднование в туре

Концерт в Варшаве стал частью европейского тура певицы, которая в этом году отметила свой день рождения вместе с поклонниками. Несмотря на технические проблемы с костюмом, выступление прошло успешно.

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