На Дженнифер Лопес подали в суд за публикацию ее собственных фото

Фотограф, сделавший снимки, и агентство, для которого он снимал, утверждают, что певица не имела права использовать фото, на которых она изображена. И теперь от Джей Ло требуют 150 тысяч долларов за каждый снимок.

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Об этом пишет ВВС.

Дженнифер Лопес обвиняют в публикации ее же фотографий с голливудской вечеринки. Певица и актриса поделилась в социальных сетях снимками с вечера Amazon MGM Studios и Vanity Fair в Лос-Анджелесе накануне церемонии вручения премии "Золотой глобус" в январе этого года. Лопес позировала в белом платье и бело искусственной шубке у отеля Chateau Marmont. Она опубликовала фото в своих соцсетях с подписью "GG Weekend Glamour", а затем ими поделились многочисленные фанатские и модные страницы.

Джей Ло не имела права публиковать собственные снимки

А теперь фотограф Эдвин Бланко и агентство Backgrid, в котором он работал, подали иски, утверждая, что им принадлежат авторские права на две фотографии.

По их словам, фотографии использовались "для продвижения публичных появлений Лопес, повышения вовлеченности пользователей, увеличения числа пользователей, которыми можно поделиться, и повышения доверия к ее брендированному контенту".

Агентство и фотограф требуют возмещения ущерба в размере до 150 000 долларов за каждую фотографию.

"Несанкционированное использование изображений Лопес носит коммерческий характер и направлено на саморекламу. Например, Дженнифер Лопес использовала изображения, чтобы продемонстрировать дизайнера своей одежды и украшений, используя известность мероприятия для продвижения своих связей в сфере моды и партнерских отношений с брендами", — говорится в иске.

Ни один человек, изображенный на фотографии, не владеет авторскими правами на изображение — они обычно принадлежат фотографу или компании, на которую он работает, и они могут решать, кто может его использовать и сколько он должен заплатить.

В юридических документах говорится, что Backgrid и Бланко связались с представителями Лопес после того, как она опубликовала их, и договорились о сделке и оплате, но она еще не подписала соглашение.

Звезда уже сталкивалась с судебными исками — в 2019 и 2020 годах — за публикацию ее же фотографий, сделанных другими людьми.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Такие знаменитости, как Дуа Липа, Джиджи Хадид и Хлои Кардашьян, также стали объектами аналогичных юридических исков.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек недавно объявили о разводе. И Аффлек уже заявил, что в их расставании не было никакой драмы.

При этом инсайдеры заявляли, что брак Лопес и Аффлека стал "кошмаром".