На Дженніфер Лопес подали до суду за публікацію її власних фото

Фотограф, який зробив знімки, і агентство, для якого він знімав, стверджують, що співачка не мала права використовувати фото, на яких вона зображена. І тепер від Джей Ло вимагають 150 тисяч доларів за кожен знімок.

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Про це пише ВВС.

Дженніфер Лопес звинувачують у публікації її ж фотографій з голлівудської вечірки. Співачка і актриса поділилася в соціальних мережах знімками з вечора Amazon MGM Studios і Vanity Fair у Лос-Анджелесі напередодні церемонії вручення премії "Золотий глобус" у січні цього року. Лопес позувала в білій сукні та біло штучній шубці біля готелю Chateau Marmont. Вона опублікувала фото у своїх соцмережах із підписом "GG Weekend Glamour", а потім ними поділилися численні фанатські та модні сторінки.

Джей Ло не мала права публікувати власні знімки

А тепер фотограф Едвін Бланко та агентство Backgrid, в якому він працював, подали позови, стверджуючи, що їм належать авторські права на дві фотографії.

За їхніми словами, фотографії використовували "для просування публічних появ Лопес, підвищення залученості користувачів, збільшення кількості користувачів, якими можна поділитися, і підвищення довіри до її брендованого контенту".

Агентство і фотограф вимагають відшкодування збитків у розмірі до 150 000 доларів за кожну фотографію.

"Несанкціоноване використання зображень Лопес має комерційний характер і спрямоване на саморекламу. Наприклад, Дженніфер Лопес використовувала зображення, щоб продемонструвати дизайнера свого одягу і прикрас, використовуючи популярність заходу для просування своїх зв'язків у сфері моди і партнерських відносин з брендами", — йдеться в позові.

Жодна людина, зображена на фотографії, не володіє авторськими правами на зображення — вони зазвичай належать фотографу або компанії, на яку він працює, і вони можуть вирішувати, хто може його використовувати і скільки він повинен заплатити.

У юридичних документах ідеться, що Backgrid і Бланко зв'язалися з представниками Лопес після того, як вона опублікувала їх, і домовилися про угоду й оплату, але вона ще не підписала угоду.

Зірка вже стикалася із судовими позовами — у 2019 і 2020 роках — за публікацію її ж фотографій, зроблених іншими людьми.

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Такі знаменитості, як Дуа Ліпа, Джіджі Хадід і Хлої Кардаш'ян, також стали об'єктами аналогічних юридичних позовів.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек нещодавно оголосили про розлучення. І Аффлек уже заявив, що в їхньому розставанні не було жодної драми.

При цьому інсайдери заявляли, що шлюб Лопес і Аффлека став "кошмаром".