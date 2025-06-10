55-летняя Дженнифер Лопес выступила в боди с опасно высоким вырезом (фото)

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в боди с опасно высоким вырезом вышла на публику во время выступления на WorldPride DC.

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Об этом пишет Page Six.

Бывшая жена Бена Аффлека шокировала поклонников, выйдя на сцену в боди с опасно высоким вырезом во время своего выступления на WorldPride в Вашингтоне, округ Колумбия.

Лопес продемонстрировала блестящий серебряный наряд, созданный нью-йоркским брендом The Blonds, во время исполнения своей новой песни Save Me Tonight.

Дженнифер Лопес Фото: Instagram jlo

Дженнифер, которая работает со стилистами Робом Зангарди и Мариэль Ханн, дополнила боди мерцающими серебряными сапогами выше колена.

Также Джей Ло продемонстрировала свой фирменный гламурный макияж, завершив его длинными волнами медово-светлых волос. Звезда сцены продемонстрировала и другой боди во время своего выступления на WorldPride.

Дженнифер Лопес Фото: Instagram jlo

Другой образ, предоставленный модельером Рэй Ортис, включал черную лакированную кожу и имитацию бежевых вырезов, обрамляющих ее пресс и бедра.

Дженнифер Лопес Фото: Instagram jlo

"Большое спасибо @theblondsny за то, что впечатлила мои блестящие сценические образы на World Pride, и @fashionbyreyortiz за тот зажигательный момент в черном комбинезоне", — написала Лопес в Instagram.

Поклонникам понравились смелые образы, один из них прокомментировал: "Культовый, но крой этого боди просто дикий-дикий-дикий. Мне нужен документальный фильм о том, как это работает". Другой указал: "Ваша энергия и сила непревзойденны. Какое шоу вы нам подарили, моя любовь!!! Королева вернулась", а третий написал: "Добавьте "модель подиума" в свое резюме!!!".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

От Джей Ло требуют 150 тысяч долларов за два ее фото из-за нарушения авторских прав.

Дженнифер Лопес вывела в свет 17-летнюю дочь Эмму.

Кроме того, поместье Бена Аффлека и Дженнифер Лопес в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр, которое они приобрели через год после свадьбы, подешевело на $8 млн.