Колоссальная скидка: Бен Аффлек заставил Дженнифер Лопес снизить цену за их роскошный особняк

Бывшее семейное гнездышко Бена Аффлека и Дженнифер Лопес в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр, которым они обзавелись через год после свадьбы, подешевело на $8 млн, и теперь экс-супруги хотят получить за него $60 млн.

Related video

Об этом сообщает TMZ.

В мае 2023 года Дженнифер и Бен заплатили за дом $60, 85 млн. После того как пара после развода не смогла продать особняк, Бен, по информации журналистов, начал давить на бывшую жену, чтобы та согласилась снизить стоимость дома.

"Дженнифер думает, что они могут получить больше денег за дом, поэтому она хочет оставить цену такой, как есть. Но рынок недвижимости не существует, и он не продается. Бен хочет избавиться от него, потому что их развод окончен, и он хочет разорвать все связи и покончить с этим. Он хочет снизить цену", – говорили информаторы.

Певица некоторое время упиралась, но затем сдалась.

По словам инсайдеров, стоимость жилья в $68 млн завышена и должна быть снижена как минимум на 15%, если пара хочет избавиться от поместья. К тому же возникла дополнительная проблема с тем, насколько высока страховка для дома, расположенного на холмах, где растительность пышная, и существует потенциальная опасность пожара. Страховка особняка в Беверли-Хиллз оценивается примерно в $500 тыс. в год.

Ранее в этом году в январе по всей Южной Калифорнии прокатились масштабные лесные пожары, что также привело к резкому росту расходов на страхование от пожаров.

После того как особняк был выставлен на продажу в июле 2024 года, уже в августе им заинтересовалась семейная пара из Нью-Джерси, которая была готова заплатить за него $64 млн. Однако вскоре они вышли из эскроу из-за смерти в семье.

Дом в георгианском стиле площадью 38 000 квадратных может похвастаться 12 спальнями, 24 ванными комнатами, гаражом на 12 автомобилей и лифтом. а территории также есть место для парковки 80 автомобилей, гостевой пентхаус площадью 5000 квадратных футов, домик сторожа и домик охраны с двумя спальнями, а также бассейн и крытый спортивный комплекс.

Ранее Фокус писал, что Бен Аффлек впервые прокомментировал причину развода с Дженнифер Лопес.