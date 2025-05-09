Колосальна знижка: Бен Аффлек змусив Дженніфер Лопес знизити ціну за їхній розкішний маєток

Колишнє сімейне гніздечко Бена Аффлека і Дженніфер Лопес у престижному районі Лос-Анджелеса Бель-Ейр, яке вони придбали за рік після весілля, подешевшало на $8 млн, і тепер екс-подружжя хоче отримати за нього $60 млн.

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Про це повідомляє TMZ.

У травні 2023 року Дженніфер і Бен заплатили за будинок $60,85 млн. Після того, як пара після розлучення не змогла продати маєток, Бен, за інформацією журналістів, почав тиснути на колишню дружину, щоб та погодилася знизити вартість будинку.

"Дженніфер думає, що вони можуть отримати більше грошей за будинок, тому вона хоче залишити ціну такою, як є. Але ринок нерухомості не існує, і він не продається. Бен хоче позбутися його, тому що їхнє розлучення закінчено, і він хоче розірвати всі зв'язки і покінчити з цим. Він хоче знизити ціну", — говорили інформатори.

Співачка деякий час упиралася, але потім здалася.

За словами інсайдерів, вартість житла в $68 млн завищена і має бути знижена щонайменше на 15%, якщо пара хоче позбутися маєтку. До того ж виникла додаткова проблема з тим, наскільки висока страховка для будинку, розташованого на пагорбах, де рослинність пишна, і існує потенційна небезпека пожежі. Страховка маєтку в Беверлі-Гіллз оцінюється приблизно в $500 тис. на рік.

Раніше цього року в січні по всій Південній Каліфорнії прокотилися масштабні лісові пожежі, що також призвело до різкого зростання витрат на страхування від пожеж.

Після того, як маєток виставили на продаж у липні 2024 року, вже в серпні ним зацікавилася сімейна пара з Нью-Джерсі, котра була готова заплатити за нього $64 млн. Однак незабаром вони вийшли з ескроу через смерть у сім'ї.

Будинок у георгіанському стилі площею 38 000 квадратних може похвалитися 12 спальнями, 24 ванними кімнатами, гаражем на 12 автомобілів і ліфтом. На території також є місце для паркування 80 автомобілів, гостьовий пентхаус площею 5000 квадратних футів, будиночок сторожа і будиночок охорони з двома спальнями, а також басейн і критий спортивний комплекс.

Раніше Фокус писав, що Бен Аффлек вперше прокоментував причину розлучення з Дженніфер Лопес.