55-річна Дженніфер Лопес виступила в боді з небезпечно високим вирізом (фото)

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес у боді з небезпечно високим вирізом вийшла на публіку під час виступу на WorldPride DC.

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Про це пише Page Six.

Колишня дружина Бена Аффлека шокувала шанувальників, вийшовши на сцену в боді з небезпечно високим вирізом під час свого виступу на WorldPride у Вашингтоні, округ Колумбія.

Лопес продемонструвала блискуче срібне вбрання, створене нью-йоркським брендом The Blonds, під час виконання своєї нової пісні Save Me Tonight.

Дженніфер Лопес Фото: Instagram jlo

Дженніфер, яка працює зі стилістами Робом Зангарді та Маріель Ханн, доповнила боді мерехтливими срібними чоботями вище коліна.

Також Джей Ло продемонструвала свій фірмовий гламурний макіяж, завершивши його довгими хвилями медово-світлого волосся. Зірка сцени продемонструвала й інший боді під час свого виступу на WorldPride.

Дженніфер Лопес Фото: Instagram jlo

Інший образ, наданий модельєркою Рей Ортіс, включав чорну лаковану шкіру та імітацію бежевих вирізів, що обрамляли її прес і стегна.

Дженніфер Лопес Фото: Instagram jlo

"Велике спасибі @theblondsny за те, що вразила мої блискучі сценічні образи на World Pride, і @fashionbyreyortiz за той запальний момент у чорному комбінезоні", — написала Лопес в Instagram.

Шанувальникам сподобалися сміливі образи, один з них прокоментував: "Культовий, але крій цього боді просто дикий-дикий-дикий. Мені потрібен документальний фільм про те, як це працює". Інший вказав: "Ваша енергія та сила неперевершені. Яке шоу ви нам подарували, моя любов!! Королева повернулася", а третій написав: "Додайте "модель подіуму" до свого резюме!!!".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Від Джей Ло вимагають 150 тисяч доларів за два її фото через порушення авторських прав.

Дженніфер Лопес вивела у світ 17-річну доньку Емму.

Крім того, маєток Бена Аффлека і Дженніфер Лопес у престижному районі Лос-Анджелеса Бель-Ейр, який вони придбали за рік після весілля, подешевшав на $8 млн.