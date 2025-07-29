Джей Ло хотела выступить в РФ, но передумала: кого поддерживает певица на фоне войны

Американская певица Дженнифер Лопес планировала концерты в России, однако передумала из-за "угрозы" хейта. Шоу в Москве уже вроде бы было запланировано три месяца назад за минимум миллион долларов.

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Дата концерта также была назначена, но Джей Ло передумала. Об этом пишут российские СМИ, в частности Mash.

Россияне заинтересовались американкой на фоне ее гастролей в Казахстане, Узбекистане и Армении. Стороны вроде бы успели даже назначить конкретную дату в августе и гонорар за шоу — не менее $1 млн. После этого команда певицы вернулась с отказом. Мол, поскольку Россия ведет полномасштабную войну против Украины, у Лопес слишком большие репутационные риски.

"При этом сама легенда нулевых не против, но только после завершения конфликта (войны, — Ред.) с Украиной", — пишут российские каналы.

Глава крупного концертного агентства Евгений Финкельштейн в разговоре с журналистами информацию о переговорах не опроверг, но от комментариев отказался. Вроде бы именно его компания вела переговоры с Джей Ло.

Дженнифер Лопес и Украина

Звезда сцены и экрана неоднократно выходила в свет в вещах украинских брендов. Более того, бывшая жена Бена Аффлека просила снять клип на свою песню у украинки Таню Муиньо.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Кроме того, американская певица присоединилась к благотворительному гала-вечеру Luisa Via Roma на Капри в июле 2022 года. Часть средств, собранных во время концерта, была направлена на помощь украинским беженцам, которые были вынуждены покинуть свои дома после вторжения россиян.

Кстати, Андрей Ермак пригласил Дженнифер Лопес и ее уже бывшего мужа Бена Аффлека в Украину. Руководитель ОП пообщался со знаменитостями в видеорежиме в конце 2022 года.

Вместе с тем, исполнительница носила и наряд российского бренда.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, 56-летняя Джей Ло в боди с опасно высоким вырезом вышла на публику.