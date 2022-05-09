Дженнифер Лопес выступит на Капри, чтобы собрать средства для украинских беженцев

Шоу пройдет при поддержке UNICEF

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Американская певица Дженнифер Лопес присоединится к благотворительному гала-вечеру Luisa Via Roma на Капри. Шоу пройдет 30 июля в историческом комплексе Чертоза-ди-Сан-Джакомо. Об этом пишет WWD.

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Часть средств, собранных во время концерта будет направлена на помощь украинским беженцам, которые были вынуждены уехать из своей страны после вторжения ВС РФ.

В рамках вечера также будет показан фильм о недавней миссии UNICEF в лагерях для беженцев в Иордании, где проживают семьи из Сирии.

К вечеру по видеосвязи присоединятся те представители UNICEF, которые сейчас находятся в Украине и расскажут о состоянии дел.

Ранее благотворительное шоу Luisa Via Roma и UNICEF прошло на Сен-Бартелеми в декабре 2021 года. Хедлайнером вечера тогда выступила певица Дуа Липа.

Традиционно, подобные гала-вечера привлекают большое количество знаменитостей. Ожидается, что к Джей Ло присоединится еще кто-нибудь из селебрити, как это было в прошлые годы. Ну а то, что в зале будет полно селебрити – сомневаться не приходится. Прошлые концерты посещали Карла Бруни, Наташа Поли, Андреа Бочелли, Хайди Клум и многие другие.