Дженніфер Лопес виступить на Капрі, щоб зібрати кошти для українських біженців

Шоу пройде за підтримки UNICEF

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Американська співачка Дженніфер Лопес приєднається до благодійного гала-вечора Luisa Via Roma на Капрі. Шоу пройде 30 липня в історичному комплексі Чертоза-ді-Сан-Джакомо. Про це пише WWD.

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Частина коштів, зібраних під час концерту, спрямують на допомогу українським біженцям, які були змушені виїхати зі своєї країни після вторгнення ЗС РФ.

У межах вечора також покажуть фільм про нещодавню місію UNICEF у таборах для біженців у Йорданії, де проживають сім'ї із Сирії.

До вечора на відеозв'язку приєднаються ті представники UNICEF, які зараз перебувають в Україні та розкажуть про стан справ.

Раніше благодійне шоу Luisa Via Roma та UNICEF відбулося на Сен-Бартелемі у грудні 2021 року. Хедлайнером вечора виступила співачка Дуа Ліпа.

Традиційно, такі гала-вечори приваблюють велику кількість знаменитостей. Очікують, що до Джей Ло приєднається ще хтось із селебріті, як це було в минулі роки. Ну а те, що в залі буде повно селебріті, сумніватися не доводиться. Минулі концерти відвідували Карла Бруні, Наташа Полі, Андреа Бочеллі, Хайді Клум та багато інших.