Разведенная Дженнифер Лопес пошутила о неудачном браке с Беном Аффлеком (фото)

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес пошутила над своим коротким браком с Беном Аффлеком на триумфальном выступлении Up All Night в Лас-Вегасе.

Хотя 56-летняя звезда не упомянула имя 53-летнего актера и режиссера, она намекнула на их бурный роман. Об этом пишет Daily Mail.

Лопес заговорила об Аффлеке

Во время короткого перерыва между песнями Джей Ло, которая все еще тяжело дышала после последнего номера, нашла минутку, чтобы поблагодарить своих верных поклонников, которые были в зале почти десять лет назад на Jennifer Lopez: All I Have, ее первой резиденции в Вегасе, которая длилась с января 2016 года по сентябрь 2018 года.

"Это пронеслось в одно мгновение, не так ли, для тех из вас, кто был там на премьере десять лет назад?" — сказала Лопес под аплодисменты фанатов.

Відео дня

"И, знаете, к тому времени я была замужем только дважды", — пошутила она, намекая на свой следующий брак с Аффлеком в 2022 году.

После бурного смеха зрителей Джен исправила себя.

"Это неправда, это было только один раз", — сказала она, а затем добавила: "Мне казалось, что это было дважды".

Затем певица расплылась в улыбке и уточнила: "Я просто шучу!"

"Все закончилось, и я просто... бум... у нас все хорошо", — подчеркнула она.

Лопес добавила, что "хорошая новость" заключается в том, что она "учится" и "растет" после своих "разбитых сердец".

"И мы сейчас в нашей счастливой эре!" — воскликнула она с улыбкой, что вызвало еще больше аплодисментов и одобрительных возгласов зрителей.

Дженнифер Лопес Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Аффлек и Лопес поженились в июле 2022 года, но объявили о разводе летом 2024. Общих детей у них нет, однако Бен стал трижды отцом в браке с Дженнифер Гарнер. Актриса родила ему дочерей Серафину, Вайолет и сына Самюэля. Между тем Джей Ло воспитывает сына Макса и дочь Эмму от певца Марка Энтони.

После разрыва они время от времени проводят время вместе, особенно с детьми.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Jennifer Lopez/Facebook

