Дженнифер Лопес на концерте показала больше тела, чем ожидали гости (фото)

Американская суперзвезда Дженнифер Лопес оказалась в центре обсуждений после своего выступления на роскошной индийской свадьбе дочери фармацевтического магната Нетры Мантены и технологического предпринимателя Вамси Гадираджу в Удайпуре.

56-летняя Дженнифер Лопес вызвала неоднозначную реакцию гостей и пользователей сети своими смелыми нарядами, которые некоторые расценили как неуважение к индийским культурным традициям.

Гонорар в 2 миллиона долларов

Торжественная церемония бракосочетания Нетры Мантены и Вамси Гадираджу, которая длилась четыре дня (с 20 по 23 ноября) в самых дорогих локациях Удайпура собрала мировой бомонд. Среди высокопоставленных гостей был и сын 47-го президента США Дональд Трамп-младший.

Главной звездой, привлекшей внимание, стала Дженнифер Лопес. По информации издания Page Six, молодожены не поскупились на приглашение американской знаменитости, заплатив ей за частный концерт два миллиона долларов.

Відео дня

56-летняя Дженнифер Лопес вызвала неоднозначную реакцию гостей и пользователей сети Фото: Pinky Reddy/Instagram

"Дженнифер исполнила серию своих хитов", — делились подробностями очевидцы в социальных сетях, добавляя, что звезда часто меняла наряды во время выступления.

Противоречивые образы

Именно стилистические решения Джей Ло вызвали волну обсуждений. Сначала артистка появилась на свадебных мероприятиях в традиционном индийском наряде — нежно-розовом сари, расшитом блестками, дополненном массивными изумрудными украшениями. Однако, как заметили внимательные комментаторы, верх сари был слишком тесным, что визуально пережимало зону декольте.

"На кадрах, которыми делились гости, можно было увидеть, что Дженнифер выходила на сцену в нескольких блестящих корсетных боди с глубоким вырезом. Она даже надела комбинезон телесного цвета с черными вставками, который создавал эффект полного обнажения", — отмечает издание Bored Panda.

Образы Джей Ло вызвали волну обсуждений Фото: Pinky Reddy/Instagram

Эпатажные образы вызвали критику в сети. Некоторые пользователи считают, что такая откровенность — проявление неуважения к культуре и обычаям семьи молодоженов. Однако, судя по отсутствию официальных жалоб, сами Нетра Мантена и Вамси Гадираджу, похоже, были вполне довольны шоу суперзвезды.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

От Джей Ло требуют 150 тысяч долларов за снимки.

Бывшая жена Бена Аффлека шокировала поклонников, выйдя на сцену в боди с опасно высоким вырезом во время своего выступления на WorldPride в Вашингтоне, округ Колумбия.

Лопес планировала концерты в России, однако передумала из-за "угрозы" хейта. Шоу в Москве уже вроде бы было запланировано три месяца назад за минимум миллион долларов.