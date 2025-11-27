Дженніфер Лопес на концерті показала більше тіла, ніж очікували гості (фото)

Американська суперзірка Дженніфер Лопес опинилася в центрі обговорень після свого виступу на розкішному індійському весіллі доньки фармацевтичного магната Нетри Мантени та технологічного підприємця Вамсі Гадіраджу в Удайпурі.

56-річна Дженніфер Лопес викликала неоднозначну реакцію гостей та користувачів мережі своїми сміливими вбраннями, які дехто розцінив як неповагу до індійських культурних традицій.

Гонорар у $2 мільйони

Урочиста церемонія одруження Нетри Мантени та Вамсі Гадіраджу, що тривала чотири дні (з 20 по 23 листопада) у найдорожчих локаціях Удайпура зібрала світовий бомонд. Серед високопоставлених гостей був і син 47-го президента США Дональд Трамп-молодший.

Головною зіркою, що привернула увагу, стала Дженніфер Лопес. За інформацією видання Page Six, молодята не поскупилися на запрошення американської знаменитості, заплативши їй за приватний концерт два мільйони доларів.

56-річна Дженніфер Лопес викликала неоднозначну реакцію гостей та користувачів мережі Фото: Pinky Reddy/Instagram

"Дженніфер виконала серію своїх хітів", — ділилися подробицями очевидці в соціальних мережах, додаючи, що зірка часто змінювала вбрання під час виступу.

Суперечливі образи

Саме стилістичні рішення Джей Ло спричинили хвилю обговорень. Спочатку артистка з’явилася на весільних заходах у традиційному індійському вбранні — ніжно-рожевому сарі, розшитому блискітками, доповненому масивними смарагдовими прикрасами. Проте, як помітили уважні коментатори, верх сарі був занадто тісним, що візуально перетискало зону декольте.

"На кадрах, якими ділилися гості, можна було побачити, що Дженніфер виходила на сцену в кількох блискучих корсетних боді з глибоким вирізом. Вона навіть одягла комбінезон тілесного кольору з чорними вставками, який створював ефект повного оголення", — зазначає видання Bored Panda.

Вбрання Джей Ло спричинило хвилю обговорень Фото: Pinky Reddy/Instagram

Епатажні образи викликали критику в мережі. Деякі користувачі вважають, що така відвертість — прояв неповаги до культури та звичаїв родини молодят. Проте, судячи з відсутності офіційних скарг, самі Нетра Мантена та Вамсі Гадіраджу, схоже, були цілком задоволені шоу суперзірки.

