"Вони не були здатні": Дженніфер Лопес зізналася, що ніколи не відчувала справжнього кохання

Артистка відверто розповіла про свої минулі романи та переживання, пов’язані з коханням. Співачка зізналася, що, незважаючи на численні стосунки та шлюби, ніколи не почувалася по-справжньому коханою.

Після чергового розлучення Дженніфер Лопес вирішила переосмислити своє життя і зрозуміти, чому їй не щастило в стосунках. Співачка під час ефіру The Howard Stern Show 15 жовтня розповіла, що лише тепер навчилася любити себе і приймати свою справжню сутність, пише Yahoo! Life.

"Те, що я зрозуміла, — це не те, що я не гідна любові. Просто вони не були здатні… Їм це не властиво", — сказала Лопес про своїх колишніх партнерів.

Стосунки Дженніфер Лопес

Артистка зазначила, що чоловіки завжди намагалися зробити її щасливою матеріально, але цього було замало.

"Вони давали мені все, що мали — прикраси, будинки, шлюб… Але я не любила себе", — зізналась знаменитість.

Зірка, яка була заміжня чотири рази, минулого року розлучилася з актором Беном Аффлеком. Вона зізналася, що цей розрив став для неї точкою відліку.

"Коли я розлучилася востаннє, це було найкраще, що зі мною сталося. Я мала духовного наставника, терапевта, парного психолога… Я вирішила розібратися в собі, навіть якщо це мене зламає", — розповіла Джей Ло.

Після тривалого періоду самопізнання та терапії Дженніфер знову відчула гармонію з собою.

"Тепер я можу сидіти тут із набагато більшою впевненістю, з усвідомленням того, хто я є, як навчилася любити, чому почувалася обділеною — і повністю це прийняти", — зізналася співачка.

На завершення вона додала: "Я відчуваю себе чудово у власній шкірі — з усіма її плюсами і складнощами".

