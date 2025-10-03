Підтримайте нас RU
Дженніфер Лопес показалася без макіяжу: який вигляд має 56-річна співачка (фото)

Дженніфер Лопес без макіяжу
Співачка та акторка Дженніфер Лопес | Фото: Instagram

Знаменитість здивувала фанатів своїм неперевершеним виглядом. 56-річна Джей Ло позувала на камеру без макіяжу, роблячи догляд за шкірою під свою пісню "Birthday".

Зірка світового шоу-бізнесу Дженніфер Лопес вкотре довела, що вік для неї лише цифра. У своїх stories в Instagram артистка опублікувала ролик без декоративної косметики, де продемонструвала свій ранковий догляд за допомогою косметики власного бренду JLo Beauty.

У кадрі 56-річна співачка з’явилася в білому топі та з природними хвилястими локонами. Попри відсутність макіяжу, вона виглядала свіжо й сяяла впевненістю.

Відомо, що такі щирі моменти зірка показує рідко. Проте останнім часом Лопес дедалі частіше демонструє своє справжнє обличчя — не тільки в соцмережах, а й на великих екранах.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

  • Голлівудська зірка Дженніфер Лопес поділилася зі своїми підписниками новим стильним образом, який відсилає до "золотого віку" кіно. На фото артистка позує у світлому халаті з укладеним у ретростилі волоссям і яскравим макіяжем.
  • Співачка зіткнулася з несподіваним "гостем" під час концерту — сарана заповзла їй на шию просто під час виступу. Співачка зберегла абсолютний спокій та бездоганно продовжила шоу.

Крім того, під час виступу з нею стався курйозний інцидент. Сценічний костюм підвів артистку в найбільш незручний момент. Її золотиста спідниця з бахромою несподівано розстібнулася і впала просто на сцені.