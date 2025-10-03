Дженнифер Лопес показалась без макияжа: как выглядит 56-летняя певица (фото)

Знаменитость удивила фанатов своим непревзойденным видом. 56-летняя Джей Ло позировала на камеру без макияжа, делая уход за кожей под свою песню "Birthday".

Звезда мирового шоу-бизнеса Дженнифер Лопес в очередной раз доказала, что возраст для нее лишь цифра. В своих stories в Instagram артистка опубликовала ролик без декоративной косметики, где продемонстрировала свой утренний уход с помощью косметики собственного бренда JLo Beauty.

В кадре 56-летняя певица появилась в белом топе и с естественными волнистыми локонами. Несмотря на отсутствие макияжа, она выглядела свежо и сияла уверенностью.

Известно, что такие искренние моменты звезда показывает редко. Однако в последнее время Лопес все чаще демонстрирует свое истинное лицо — не только в соцсетях, но и на больших экранах.

