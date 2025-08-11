На Дженнифер Лопес залезла саранча во время концерта: что сделала певица (видео)

Дженнифер Лопес столкнулась с неожиданным "гостем" во время концерта — саранча заползла ей на шею прямо во время выступления. Певица сохранила абсолютное спокойствие и безупречно продолжила шоу.

Во время выступления в Казахстане Дженнифер Лопес стала жертвой забавного инцидента: на ее шею вылезла саранча. Почувствовав, что по коже что-то ползает, звезда просто сняла насекомое и отбросила его в сторону. Об этом стало известно из видео в Instagram.

Дженнифер Лопес пошутила, что насекомое "ее щекотало". Никакой паузы в исполнении песни артистка не сделала.

Другие инциденты с Дженнифер Лопес

27 июля во время выступления Дженнифер Лопес в столице Польши золотистая юбка с бахромой на певице неожиданно расстегнулась и упала прямо на сцене. Во время энергичного танца, которым славится исполнительница, застежка костюма не выдержала нагрузки. Зрители начали громко свистеть, чтобы поддержать звезду.

По информации TMZ, конфуз произошел именно в тот момент, когда команда артистки пела для нее традиционную песню "Happy Birthday" в честь дня рождения звезды. Несмотря на неожиданную ситуацию, опытная артистка попыталась выкрутиться.

Напомним, ранее Фокус также писал:

8 июля Лопес вышла на сцену в боди с глубокими вырезами. Она соединила блестящее изделие с такими же сапогами, а иногда добавляла золотую накидку с блестками и кисточками в пол.

Дженнифер Лопес планировала концерты в России, однако передумала из-за "угрозы" хейта.

Кроме того, Дженнифер Лопес купила дом за $18 млн.