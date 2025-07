55-летняя Дженнифер Лопес вышла на сцену в боди с глубокими вырезами (фото)

Американская певица Дженнифер Лопес начала свой первый тур за 6 лет в блестящем боди и сапогах выше колена. Бывшая жена Бена Аффлека дала живой сет.

55-летняя звезда вышла на сцену в парке Тафиса в Галисии, Испания, демонстрируя смелый полностью серебряный образ, состоящий из глубокого боди и сапог выше колена. Первый концерт Джей Ло в ее туре Up All Night Live в 2025 году 8 июля знаменовал собой завершение шестилетнего перерыва в турах. Об этом пишет People.

Она была одета в высокий блестящий боди с тонкими бретельками и глубоким V-образным вырезом. Лопес сочетала блестящее изделие с такими же сапогами, а иногда добавляла золотую накидку с блестками и кисточками в пол. Певица уложила волосы в длинные, свободные волны и сделала вечерний макияж.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Ее тур, который пройдет из Испании в Венгрию, Польшу и Казахстан, завершится 10 августа. 19 выступлений в разных городах мира запланированы после тура It's My Party в 2019 году.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Изначально Джей Ло планировала вернуться к гастролям в 2024 году с туром This Is Me... Live, но отменила выступление в мае того же года, всего за несколько месяцев до того, как 20 августа подала на развод с оскароносным актером Беном Аффлеком. Тогда Лопес сказала, что "берет отпуск, чтобы побыть со своими детьми, семьей и близкими друзьями".

