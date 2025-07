55-річна Дженніфер Лопес вийшла на сцену в боді з глибокими вирізами (фото)

Американська співачка Дженніфер Лопес розпочала свій перший тур за 6 років у блискучому боді та чоботях вище коліна. Колишня дружина Бена Аффлека дала живий сет.

55-річна зірка вийшла на сцену в парку Тафіса в Галісії, Іспанія, демонструючи сміливий повністю срібний образ, що складався з глибокого боді та чобіт вище коліна. Перший концерт Джей Ло в її турі Up All Night Live у 2025 році 8 липня знаменував собою завершення шестирічної перерви в турах. Про це пише People.

Вона була одягнена у високий блискучий боді з тонкими бретельками та глибоким V-подібним вирізом. Лопес поєднала блискучий виріб з такими ж чоботями, а інколи додавала золоту накидку з блискітками та китицями до підлоги. Співачка уклала волосся в довгі, вільні хвилі та зробила вечірній макіяж.

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Її тур, який пройде з Іспанії до Угорщини, Польщі та Казахстану, завершиться 10 серпня. 19 виступів у різних містах світу заплановані після туру It's My Party у 2019 році.

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Спочатку Джей Ло планувала повернутися до гастролей у 2024 році з туром This Is Me … Live, але скасувала виступ у травні того ж року, лише за кілька місяців до того, як 20 серпня подала на розлучення з оскароносним актором Беном Аффлеком. Тоді Лопес сказала, що "бере відпустку, щоб побути зі своїми дітьми, родиною та близькими друзями".

