На Дженніфер Лопес залізла сарана під час концерту: що зробила співачка (відео)

Дженніфер Лопес зіткнулася з несподіваним "гостем" під час концерту — сарана заповзла їй на шию просто під час виступу. Співачка зберегла абсолютний спокій та бездоганно продовжила шоу.

Під час виступу в Казахстані Дженніфер Лопес стала жертвою кумедного інциденту: на її шию вилізла сарана. Відчувши, що по шкірі щось повзає, зірка просто зняла комаху та відкинула її вбік. Про це стало відомо із відео в Instagram.

Дженніфер Лопес пожартувала, що комаха "її лоскотала". Жодної паузи у виконанні пісні артистка не зробила.

Інші інциденти з Дженніфер Лопес

27 липня під час виступу Дженніфер Лопес в столиці Польщі золотиста спідниця з бахромою на співачці несподівано розстібнулася і впала просто на сцені. Під час енергійного танцю, яким славиться виконавиця, застібка костюма не витримала навантаження. Глядачі почали гучно свистіти, щоб підтримати зірку.

За інформацією TMZ, конфуз стався саме у той момент, коли команда артистки співала для неї традиційну пісню "Happy Birthday" на честь дня народження зірки. Попри несподівану ситуацію, досвідчена артистка спробувала викрутитись.

