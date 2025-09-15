Ретро-блондинка: Дженнифер Лопес показалась в кардинально новом образе (фото)

Дженнифер Лопес сменила образ ради роли в новом фильме, в котором снимается актриса. Фанаты в комментариях подметили, что в таком виде Джей Ло похожа на Гвен Стефани.

Related video

Голливудская звезда Дженнифер Лопес поделилась со своими подписчиками новым стильным образом, который отсылает к "золотому веку" кино. Фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото артистка позирует в светлом халате с уложенными в ретро-стиле волосами и ярким макияжем.

Дженнифер Лопес показалась в новом образе Фото: Instagram

"Вступить в роль Авроры было как танцевать в золотую эпоху кино... со всей ее роскошью, гламуром и множеством танцев. Вернуться в прошлое еще никогда не было так весело", — Джей Ло призналась в подписи к снимкам.

Дженнифер Лопес новый образ Фото: Instagram

Реакции людей на новый образ Джей Ло

Фаны сразу заценили винтажный стиль певицы, засыпав ее комплиментами в комментариях:

"Ты выглядишь великолепно";

"Атмосфера Мэрилин Монро";

"Прекрасная";

"Как всегда сияешь";

"Нравится блонд на тебе".

В частности, люди написали, что в этом образе Дженнифер похожа на американскую певицу Гвен Стефани.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

На Дженнифер Лопес залезла саранча во время концерта. Певица сохранила абсолютное спокойствие и безупречно продолжила шоу.

Американская певица планировала концерты в России, однако передумала из-за "угрозы" хейта. Шоу в Москве уже якобы было запланировано за минимум миллион долларов.

Кроме того, звезда отпраздновала свой 56-й день рождения на концерте в Варшаве. Во время выступления с ней произошел курьезный инцидент. Сценический костюм подвел артистку в самый неудобный момент.