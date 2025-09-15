Ретро-блондинка: Дженнифер Лопес показалась в кардинально новом образе (фото)
Дженнифер Лопес сменила образ ради роли в новом фильме, в котором снимается актриса. Фанаты в комментариях подметили, что в таком виде Джей Ло похожа на Гвен Стефани.
Голливудская звезда Дженнифер Лопес поделилась со своими подписчиками новым стильным образом, который отсылает к "золотому веку" кино. Фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото артистка позирует в светлом халате с уложенными в ретро-стиле волосами и ярким макияжем.
"Вступить в роль Авроры было как танцевать в золотую эпоху кино... со всей ее роскошью, гламуром и множеством танцев. Вернуться в прошлое еще никогда не было так весело", — Джей Ло призналась в подписи к снимкам.
Реакции людей на новый образ Джей Ло
Фаны сразу заценили винтажный стиль певицы, засыпав ее комплиментами в комментариях:
- "Ты выглядишь великолепно";
- "Атмосфера Мэрилин Монро";
- "Прекрасная";
- "Как всегда сияешь";
- "Нравится блонд на тебе".
В частности, люди написали, что в этом образе Дженнифер похожа на американскую певицу Гвен Стефани.
