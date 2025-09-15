Ретро-блондинка: Дженніфер Лопес показалася в кардинально новому образі (фото)

Дженніфер Лопес змінила образ заради ролі в новому фільмі, в якому знімається акторка. Фанати у коментарях підмітили, що в такому вигляді Джей Ло схожа на Гвен Стефані.

Related video

Голлівудська зірка Дженніфер Лопес поділилася зі своїми підписниками новим стильним образом, який відсилає до "золотого віку" кіно. Світлини вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото артистка позує у світлому халаті з укладеним у ретро-стилі волоссям і яскравим макіяжем.

Дженніфер Лопес показалась в новому образі Фото: Instagram

"Вступити в роль Аврори було як танцювати в золоту епоху кіно… з усією її розкішшю, гламуром і безліччю танців. Повернутися в минуле ще ніколи не було так весело", — Джей Ло зізналася у підписі до знімків.

Дженніфер Лопес новий образ Фото: Instagram

Реакції людей на новий образ Джей Ло

Фани одразу зацінили вінтажний стиль співачки, засипавши її компліментами в коментарях:

"Ти виглядаєш чудово";

"Атмосфера Мерилін Монро";

"Прекрасна";

"Як завжди сяєш";

"Подобається блонд на тобі".

Зокрема, люди написали, що в цьому образі Дженніфер схожа на американську співачку Гвен Стефані.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

На Дженніфер Лопес залізла сарана під час концерту. Співачка зберегла абсолютний спокій та бездоганно продовжила шоу.

Американська співачка планувала концерти в Росії, проте передумала через "загрозу" хейту. Шоу в Москві вже начебто було заплановане за мінімум мільйон доларів.

Крім того, зірка відсвяткувала свій 56-й день народження на концерті у Варшаві. Під час виступу з нею стався курйозний інцидент. Сценічний костюм підвів артистку в найбільш незручний момент.