"Они не были способны": Дженнифер Лопес призналась, что никогда не испытывала настоящей любви

Артистка откровенно рассказала о своих прошлых романах и переживаниях, связанных с любовью. Певица призналась, что, несмотря на многочисленные отношения и браки, никогда не чувствовала себя по-настоящему любимой.

После очередного развода Дженнифер Лопес решила переосмыслить свою жизнь и понять, почему ей не везло в отношениях. Певица во время эфира The Howard Stern Show 15 октября рассказала, что только теперь научилась любить себя и принимать свою истинную сущность, пишет Yahoo! Life.

"То, что я поняла, — это не то, что я не достойна любви. Просто они не были способны... Им это не свойственно", — сказала Лопес о своих бывших партнерах.

Отношения Дженнифер Лопес

Артистка отметила, что мужчины всегда пытались сделать ее счастливой материально, но этого было мало.

"Они давали мне все, что имели — украшения, дома, брак... Но я не любила себя", — призналась знаменитость.

Звезда, которая была замужем четыре раза, в прошлом году развелась с актером Беном Аффлеком. Она призналась, что этот разрыв стал для нее точкой отсчета.

"Когда я рассталась в последний раз, это было лучшее, что со мной произошло. У меня был духовный наставник, терапевт, парный психолог... Я решила разобраться в себе, даже если это меня сломает", — рассказала Джей Ло.

После длительного периода самопознания и терапии Дженнифер снова почувствовала гармонию с собой.

"Теперь я могу сидеть здесь с гораздо большей уверенностью, с осознанием того, кто я есть, как научилась любить, чем чувствовала себя обделенной — и полностью это принять", — призналась певица.

В завершение она добавила: "Я чувствую себя прекрасно в собственной коже — со всеми ее плюсами и сложностями".

