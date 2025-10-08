Дженнифер Лопес вывела в свет своих детей: как выглядят подростки (фото)

56-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес привела своих двух детей, 17-летних близнецов Максимилиана и Эмме, на специальный нью-йоркский показ будущей музыкальной драмы "Поцелуй женщины-паука".

Бывшая жена Бена Аффлека, сыгравшая роль в мюзикле, надела облегающее коричневое платье с цветочным узором от Harris Reed с элементами, которые соответствуют теме ленты. Ее волосы были заколоты назад. Об этом пишет People.

Макс и Эмме позировали рядом со своей звездной мамой на красной дорожке. Близнецы были одеты в наряды темно-красного, коричневого и черного цветов. Сын Джей Ло соединил свою одежду с пиджаком свободного кроя, а дочь была одета в пиджак строгого кроя и темные брюки. Это довольно редкое появление на публике звезды с ее близнецами.

Дженнифер Лопес с детьми Фото: Getty Images

Интересно, что исполнительным продюсером "Поцелуя женщины-паука" является ее бывший муж Бен Аффлек, который также присутствовал на показе.

Дети Дженнифер Лопес

Близнецов певица воспитывает с бывшим мужем Марком Энтони, с которым развелась в 2014 году. Он уже женился на модели Наде Феррейре, которая родила певцу ребенка в июне 2023 года.

Тем временем Лопес в 2022 году вышла замуж за оскароносного актера Бена Аффлека. Впрочем, брак Бена Аффлека и Дженнифер Лопес продержался всего два года, и на вторую годовщину артистка подала на развод. Общих детей у экс-пары нет.

Дженнифер Лопес с детьми Фото: Getty Images

