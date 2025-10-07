Джей Ло неожиданно воссоединилась с Беном Аффлеком после развода (фото)

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес и оскароносный актер Бен Аффлек, которые уже некоторое время официально разведены, удивили воссоединением на публике.

Звездная экс-парочка появилась вместе по случаю важного события. 6 октября в Нью-Йорке был допремьерный показ мюзикла "Поцелуй женщины-паука". Джей Ло исполнила одну из главных ролей, а Бен Аффлек стал исполнительным продюсером. Об этом пишет People.

Бывшие звездные супруги позировали перед объективами фотокамер и общались друг с другом, подогрев слухи о примирении. На некоторых кадрах даже заметно, как Бен что-то шепчет на ухо Джей Ло и нежно обнимает ее.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Перед показом фильма певица и актриса выступила с заявлением перед прессой. Она публично поблагодарила бывшего и отметила, что без него эта лента не была бы снята.

"Большое спасибо всем, кто был здесь сегодня вечером. Спасибо, Бене, этот фильм не был бы снят без Бена и без Artist Equity (продюсерская компания)", — сказала звезда.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек воссоединились на публике Фото: Getty Images

Фанаты знаменитостей начали рассуждать, что между Ло и Аффлеком снова возникли чувства. Впрочем, вероятно, они просто решили появиться вместе, чтобы привлечь внимание к новому проекту.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес развелись

Аффлек и Лопес поженились в июле 2022 года, но объявили о разводе летом 2024. Общих детей у них нет, однако Бен стал трижды отцом в браке с Дженнифер Гарнер. Актриса родила ему дочерей Серафину, Вайолет и сына Самюэля. Между тем Джен воспитывает сына Макса и дочь Эмму от певца Марка Энтони.

