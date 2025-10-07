Джей Ло неочікувано воззʼєдналася з Беном Аффлеком після розлучення (фото)

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес та оскароносний актор Бен Аффлек, які вже певний час офіційно розлучені, здивували возз'єднанням на публіці.

Зіркова експарочка з'явилася разом з нагоди важливої події. 6 жовтня в Нью-Йорку був допрем'єрний показ мюзиклу "Поцілунок жінки-павука". Джей Ло виконала одну з головних ролей, а Бен Аффлек став виконавчим продюсером. Про це пише People.

Колишнє зіркове подружжя позувало перед об'єктивами фотокамер та спілкувалося одне з одним, підігрівши чутки про примирення. На деяких кадрах навіть помітно, як Бен щось шепоче на вухо Джей Ло та ніжно обіймає її.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Перед показом фільму співачка та акторка виступила із заявою перед пресою. Вона публічно подякувала колишньому та наголосила, що без нього ця стрічка не була б знятою.

"Велике дякую всім, хто був тут сьогодні ввечері. Дякую, Бене, цей фільм не був би знятий без Бена та без Artist Equity (продюсерська компанія)", — сказала зірка.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек воззʼєдналися на публіці Фото: Getty Images

Фанати знаменитостей почали міркувати, що між Ло та Аффлеком знову виникли почуття. Втім, ймовірно, вони просто вирішили з'явитися разом, аби привернути увагу до нового проєкту.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес розлучилися

Аффлек та Лопес одружилися в липні 2022 року, але оголосили про розлучення влітку 2024. Спільних дітей у них немає, проте Бен став тричі батьком у шлюбі з Дженніфер Гарнер. Акторка народила йому доньок Серафіну, Вайолет та сина Самюеля. Тим часом Джен виховує сина Макса та доньку Емму від співака Марка Ентоні.

