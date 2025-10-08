Дженніфер Лопес вивела у світ своїх дітей: який вигляд мають підлітки (фото)

56-річна співачка та акторка Дженніфер Лопес привела своїх двох дітей, 17-річних близнюків Максиміліана та Емме, на спеціальний нью-йоркський показ майбутньої музичної драми "Поцілунок жінки-павука".

Колишня дружина Бена Аффлека, яка зіграла роль у мюзиклі, одягла облягаючу коричневу сукню з квітковим візерунком від Harris Reed з елементами, які відповідають темі стрічки. Її волосся було заколоте назад. Про це пише People.

Макс та Емме позували поруч зі своєю зірковою мамою на червоній доріжці. Близнюки були одягнені у вбрання темно-червоного, коричневого та чорного кольорів. Син Джей Ло поєднав свій одяг із піджаком вільного крою, а донька була одягнена в піджак строгого крою та темні штани. Це доволі рідкісна поява на публіці зірки з її близнюками.

Дженніфер Лопес з дітьми Фото: Getty Images

Цікаво, що виконавчим продюсером "Поцілунку жінки-павука" є її колишній чоловік Бен Аффлек, який також був присутній на показі.

Діти Дженніфер Лопес

Близнюків співачка виховує з колишнім чоловіком Марком Ентоні, з яким розлучилася у 2014 році. Він уже одружився з моделлю Надею Феррейрою, яка народила співаку дитину в червні 2023 року.

Тим часом Лопес у 2022 році одружилася з оскароносним актором Беном Аффлеком. Втім, шлюб Бена Аффлека і Дженніфер Лопес протримався лише два роки, і на другу річницю артистка подала на розлучення. Спільних дітей в експари немає.

Дженніфер Лопес з дітьми Фото: Getty Images

Крім того, знаменитість здивувала фанатів своїм неперевершеним виглядом без макіяжу.