Дженніфер Лопес показалась без макіяжу: який вигляд має зірка (фото)

56-річна американська акторка, співачка і танцюристка Дженніфер Лопес показала себе без макіяжу, здивувавши шанувальників. Зірка опублікувала нове відео в Instagram, у якому продемонструвала свій ранковий б’юті-ритуал.

У ролику Дженніфер Лопес з’являється без косметики та розповідає, що вже вмила обличчя й одягнула спортивний костюм. Далі вона покроково показує догляд за шкірою, використовуючи засоби зі своєї лінійки JLo Beauty, зокрема сироватку для шиї та продукт для надання шкірі сяйва.

Зірка Дженніфер Лопес Фото: Instagram

Після цього артистка обирає легкий, мінімалістичний макіяж: наносить трохи рум’ян, легкий відтінок на губи та бронзер. Завершивши образ, вона зазначає, що готова вирушати у справах.

Відео зібрало понад 222 тисячі лайків і більше п’яти тисяч коментарів. Фанати активно захоплюються зовнішністю співачки та зізнаються їй у любові.

