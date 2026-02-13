Схудла на 25 кг Могилевська зізналась, що саме їсть двічі на день (фото)

Українська співачка Наталія Могилевська розкрила секрети свого раціону, завдяки якому їй вдалося позбутися 25 зайвих кілограмів.

50-річна Наталія Могилевська дотримується особливої системи харчування з акцентом на овочі та олії. Артистка поділилася деталями свого меню в соціальних мережах, відповідаючи на запитання шанувальників про те, як їй вдається тримати себе в тонусі.

Співачка їсть лише двічі на добу і повністю відмовилася від сніданку. Свій день вона розпочинає з детокс-процедури: склянка теплої води, ложка олії холодного віджиму — гарбузової або лляної, а також додає розторопші.

Співачка Наталія Могилевська помітно схудла Фото: Іnstagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Перший прийом їжі у Могилевської о 13:00 годині. Основу раціону становлять овочі: рагу, різноманітні салатні мікси із зеленню, суміші заморожених овочів. Особливою стравою артистка називає сирий тертий буряк із кеш'ю-майонезом. Для більшої ситості вона додає гречку, іноді — червону рибу.

Другий прийом їжі — між 16:00 та 17:00. До вечірнього меню входять тушкована капуста, овочеві страви, салати, суп із сочевицею та кінзою. Співачка також включає до раціону квашену капусту та домашні консервації — мариновані огірки й помідори.

Раз на тиждень Могилевська практикує одноразове харчування, замінюючи вечерю порцією рицинової олії.

