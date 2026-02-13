Похудевшая на 25 кг Могилевская призналась, что именно ест дважды в день (фото)

Украинская певица Наталья Могилевская раскрыла секреты своего рациона, благодаря которому ей удалось избавиться от 25 лишних килограммов.

50-летняя Наталья Могилевская придерживается особой системы питания с акцентом на овощи и масла. Артистка поделилась деталями своего меню в социальных сетях, отвечая на вопросы поклонников о том, как ей удается держать себя в тонусе.

Певица ест только дважды в сутки и полностью отказалась от завтрака. Свой день она начинает с детокс-процедуры: стакан теплой воды, ложка масла холодного отжима — тыквенного или льняного, а также добавляет расторопши.

Певица Наталья Могилевская заметно похудела Фото: Іnstagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Первый прием пищи у Могилевской в 13:00 часов. Основу рациона составляют овощи: рагу, разнообразные салатные миксы с зеленью, смеси замороженных овощей. Особым блюдом артистка называет сырую тертую свеклу с кешью-майонезом. Для большей сытости она добавляет гречку, иногда — красную рыбу.

Второй прием пищи — между 16:00 и 17:00. В вечернее меню входят тушеная капуста, овощные блюда, салаты, суп с чечевицей и кинзой. Певица также включает в рацион квашеную капусту и домашние консервации — маринованные огурцы и помидоры.

Раз в неделю Могилевская практикует одноразовое питание, заменяя ужин порцией касторового масла.

