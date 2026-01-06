Поддержите нас UA
Наталья Могилевская показалась с 5-летней приемной дочкой (фото)

Могилевская дети
Певица Наталья Могилевская | Фото: Instagram

Наталья Могилевская поделилась трогательными кадрами с 5-летней приемной дочкой Софией. Видео, опубликованное в соцсетях, быстро привлекло внимание поклонников артистки.

В сторис в Instagram певица показала, как девочка с восторгом делает ей прическу. София заплела звездной маме косичку, использовав большое количество резинок.

дочь Могилевской
Дочь Могилевской — София
Фото: Instagram

Во время процесса Могилевская в шутку интересовалась, понравится ли ей результат, можно ли будет посмотреть на него в зеркале и поможет ли дочь потом снять все резинки без радикальных решений. В ответ девочка уверенно заверила, что волноваться не стоит и все будет хорошо.

дети могилевской
Наталья Могилевская и София
Фото: Instagram

Наталья Могилевская стала мамой

В первую неделю полномасштабной войны артистка встретила любимого мужчину по имени Валентин. Он спасал беременную сестру Могилевской. Со временем пара решилась на пополнение в семье. Они усыновили двух родных сестер — Мишель и Софию. По словам знаменитости, они не думали долго, а решение было принято всего за одну минуту.

