"Мамина копия": Могилевская впервые показала лицо своей дочери (фото)

Украинская певица впервые публично показала фотографии своей приемной дочери — Софии. Девочке в апреле исполнилось пять лет. В сети пишут, что она даже похожа чем-то на певицу.

На фото, которое Наталья Могилевская опубликовала в Instagram, мать и дочь позируют в обнимку. Это первый снимок, на котором пятилетняя София стоит лицом к объективу. До этого певица скрывала лицо девочки, снимая ее со спины.

Известно, что сейчас Наталья Могилевская вместе со своим возлюбленным проживает в загородном доме. Пара познакомилась в начале полномасштабной войны. У возлюбленного артистки, Валентина, есть дочь и внук от предыдущих отношений.

Дети Натальи Могилевской

В конце декабря 2023 года звезда украинской сцены стала названной матерью для родных сестер — Мишель и Софии. По словам певицы, она приняла детей в начале большой войны в Украине.

"Красавицы. Мамина дочь", — восхитилась актриса Ольга Сумская.

Поклонники, друзья и коллеги Могилевской также не жалели теплых слов.

"Мамина копия";

"Хорошенькие девочки";

"Похожи даже. Какое это счастье";

Наталья Могилевская с дочерью Софией Фото: nataliya_mogilevskaya

"Красавицы! Мамина дочка!";

"Счастье какое. Манино солнышко, доченька. Счастливого детства под мирным небом";

"Такие красивые".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Наталья Могилевская показала, как проводит время со своей младшей дочкой Софией.

Исполнительница удивила фанатов тем, что сбросила 25 килограммов.

К тому же звезда призналась, сколько денег тратит на жизнь в столице.