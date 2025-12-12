"Мамина копия": Могилевская впервые показала лицо своей дочери (фото)
Украинская певица впервые публично показала фотографии своей приемной дочери — Софии. Девочке в апреле исполнилось пять лет. В сети пишут, что она даже похожа чем-то на певицу.
На фото, которое Наталья Могилевская опубликовала в Instagram, мать и дочь позируют в обнимку. Это первый снимок, на котором пятилетняя София стоит лицом к объективу. До этого певица скрывала лицо девочки, снимая ее со спины.
Известно, что сейчас Наталья Могилевская вместе со своим возлюбленным проживает в загородном доме. Пара познакомилась в начале полномасштабной войны. У возлюбленного артистки, Валентина, есть дочь и внук от предыдущих отношений.
Дети Натальи Могилевской
В конце декабря 2023 года звезда украинской сцены стала названной матерью для родных сестер — Мишель и Софии. По словам певицы, она приняла детей в начале большой войны в Украине.
"Красавицы. Мамина дочь", — восхитилась актриса Ольга Сумская.
Поклонники, друзья и коллеги Могилевской также не жалели теплых слов.
- "Мамина копия";
- "Хорошенькие девочки";
- "Похожи даже. Какое это счастье";
- "Красавицы! Мамина дочка!";
- "Счастье какое. Манино солнышко, доченька. Счастливого детства под мирным небом";
- "Такие красивые".
