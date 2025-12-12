Підтримайте нас RU
"Мамина копія": Могилевська вперше показала обличчя своєї доньки (фото)

Наталія Могилевська
Співачка Наталія Могилевська | Фото: nataliya_mogilevskaya

Українська співачка вперше публічно показала світлини своєї названої дочки — Софії. Дівчинці у квітні виповнилося п'ять років. У мережі пишуть, що вона навіть схожа чимось на співачку.

На фото, яке Наталія Могилевська опублікувала в Instagram, мати й дочка позують в обіймах. Це перший знімок, на якому п'ятирічна Софія стоїть обличчям до об'єктива. До цього співачка приховувала обличчя дівчинки, знімаючи її зі спини.

Відомо, що зараз Наталія Могилевська разом зі своїм коханим проживає у заміському будинку. Пара познайомилася на початку повномасштабної війни. У коханого артистки, Валентина, є дочка й онук від попередніх стосунків.

Діти Наталії Могилевської

Наприкінці грудня 2023 року зірка української сцени стала названою матір'ю для рідних сестер — Мішель і Софії. За словами співачки, вона прийняла дітей на початку великої війни в Україні.

Відео дня

"Красуні. Мамина дочка", — захопилася акторка Ольга Сумська.

Прихильники, друзі та колеги Могилевської також не шкодували теплих слів.

  • "Мамина копія";
  • "Гарнесенькі дівчатка";
  • "Схожі навіть. Яке це щастя";
Наталія Могилевська з дочкою Софією
Наталія Могилевська з дочкою Софією
Фото: nataliya_mogilevskaya
  • "Красунечки! Мамина доця!";
  • "Щастя яке. Манине сонечко, доня. Щасливого дитинства під мирним небом";
  • "Такі гарні".

