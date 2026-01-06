Наталя Могилевська показалася з 5-річною прийомною донечкою (фото)

Наталія Могилевська поділилася зворушливими кадрами з 5-річною прийомною донькою Софією. Відео, опубліковане в соцмережах, швидко привернуло увагу прихильників артистки.

У сторис в Instagram співачка показала, як дівчинка з захопленням робить їй зачіску. Софія заплела зірковій мамі косичку, використавши велику кількість резинок.

Донька Могилевської — Софія Фото: Instagram

Під час процесу Могилевська жартома цікавилася, чи сподобається їй результат, чи можна буде подивитися на нього в дзеркалі та чи допоможе донька потім зняти всі резинки без радикальних рішень. У відповідь дівчинка впевнено запевнила, що хвилюватися не варто і все буде добре.

Наталя Могилевська і Софія Фото: Instagram

Наталя Могилевська стала мамою

У перший тиждень повномасштабної війни артистка зустріла коханого чоловіка на імʼя Валентин. Він рятував вагітну сестру Могилевської. З часом пара зважилася на поповнення в родині. Вони всиновили двох рідних сестер — Мішель та Софію. За словами знаменитості, вони не думали довго, а рішення було ухвалене лише за одну хвилину.

