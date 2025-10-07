Монатік показав, який вигляд має його 10-річний син, і написав емоційне повідомлення

7 жовтня старшому сину співака виповнилося 10 років. Батьки зворушливо привітали його в соцмережі і опублікували архівні фотографії.

Популярний український артист Дмитро Монатік поділився щирими словами на честь дня народження свого старшого сина Данила. 7 жовтня хлопчику виповнилося 10 років. У дописі в Instagram співак згадав, як народження первістка змінило життя їхньої родини.

"10 років тому ми вперше відчули себе по-справжньому дорослими: настільки відповідальними і водночас неймовірно щасливими. Пам’ятаємо, як дуже переживали, а потім плакали від емоцій, незнаних раніше, але таких прекрасних. Ти і твої брати продовжуєте нашу молодість і віру в майбутнє. Ви — все наше життя! Обожнюємо тебе і твоїх братів, Даня. З першим ювілеєм, який ти вже точно запам’ятаєш. З твоїм днем народження вітаємо всю нашу сім’ю!", — написав Монатік.

Артист також поділився архівними фото Данила та показав, як він змінювався з роками.

Син Монатіка Данило Фото: Instagram Син Данило і Монатік Фото: Instagram Син Монатіка Данило Фото: Instagram

Реакції людей

"На другому фото я подумала, що то Джастіна Бібер, який нарешті виставив фото з дитиною", — написала підписниця.

"Маленький Монатік", — зазначив прихильник співака.

"Крутий і талановитий хлопчина! Бути найстаршим — це відповідально, але Даня точно впорається! Найщиріші вітання — нових звершень і перемог", — привітав ведучий Григорій Решетнік.

Сім’я Дмитра Монатіка

Артист уже понад десять років одружений із дружиною Іриною. Подружжя виховує трьох синів — Данила, Платона та наймолодшого Леона, якому лише дев’ять місяців.

