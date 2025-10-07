Монатик показал, как выглядит его 10-летний сын, и написал эмоциональное сообщение

7 октября старшему сыну певца исполнилось 10 лет. Родители трогательно поздравили его в соцсети и опубликовали архивные фотографии.

Related video

Популярный украинский артист Дмитрий Монатик поделился искренними словами в честь дня рождения своего старшего сына Даниила. 7 октября мальчику исполнилось 10 лет. В заметке в Instagram певец вспомнил, как рождение первенца изменило жизнь их семьи.

"10 лет назад мы впервые почувствовали себя по-настоящему взрослыми: настолько ответственными и одновременно невероятно счастливыми. Помним, как очень переживали, а потом плакали от эмоций, неведомых ранее, но таких прекрасных. Ты и твои братья продолжаете нашу молодость и веру в будущее. Вы — вся наша жизнь! Обожаем тебя и твоих братьев, Даня. С первым юбилеем, который ты уж точно запомнишь. С твоим днем рождения поздравляем всю нашу семью!", — написал Монатик.

Артист также поделился архивными фото Даниила и показал, как он менялся с годами.

Сын Монатика Даниил Фото: Instagram Сын Даниил и Монатик Фото: Instagram Сын Монатика Даниил Фото: Instagram

Реакции людей

"На втором фото я подумала, что это Джастина Бибер, который наконец выставил фото с ребенком", — написала подписчица.

"Маленький Монатик", — отметил поклонник певца.

"Крутой и талантливый парнишка! Быть самым старшим — это ответственно, но Даня точно справится! Самые искренние поздравления — новых свершений и побед", — поздравил ведущий Григорий Решетник.

Семья Дмитрия Монатика

Артист уже более десяти лет женат с женой Ириной. Супруги воспитывают троих сыновей — Даниила, Платона и самого младшего Леона, которому всего девять месяцев.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Ирина Билык показала, как выглядит ее 10-летний сын и задала аудитории интересный вопрос.