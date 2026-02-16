Монатик очень изменился: зрители не узнают его на концерте (видео)
Украинский певец Дмитрий Монатик неожиданно оказался в центре обсуждений из-за своего нового сценического образа. После концерта в Одессе видео с выступления артиста стремительно разлетелось и вызвало противоречивую реакцию фанов.
На сцену Монатик вышел в черном костюме, состоящем из оверсайз-рубашки с короткими рукавами и широких шорт сложного кроя. В частности, у артиста теперь новая прическа.
Реакции людей
Необычное стилистическое решение сразу стало предметом критики в сети — часть поклонников не оценила эксперимент с образом и активно выразила свое недовольство в комментариях.
- "Монатик съел Коляденко";
- "Неуместный костюм";
- "Выглядит, как будто я в детстве надел батины шорты"
- "Ребенок Зеленского от Коломойского";
- "Кто его одевает";
- "Губка боб в тренде всегда";
- "Чем он настолько оскорбил своего стилиста!".
