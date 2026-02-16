Монатик очень изменился: зрители не узнают его на концерте (видео)

Украинский певец Дмитрий Монатик неожиданно оказался в центре обсуждений из-за своего нового сценического образа. После концерта в Одессе видео с выступления артиста стремительно разлетелось и вызвало противоречивую реакцию фанов.

На сцену Монатик вышел в черном костюме, состоящем из оверсайз-рубашки с короткими рукавами и широких шорт сложного кроя. В частности, у артиста теперь новая прическа.

Реакции людей

Необычное стилистическое решение сразу стало предметом критики в сети — часть поклонников не оценила эксперимент с образом и активно выразила свое недовольство в комментариях.

"Монатик съел Коляденко";

"Неуместный костюм";

"Выглядит, как будто я в детстве надел батины шорты"

"Ребенок Зеленского от Коломойского";

"Кто его одевает";

"Губка боб в тренде всегда";

"Чем он настолько оскорбил своего стилиста!".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Відео дня

Монатик показал, как выглядит его 10-летний сын, и написал эмоциональное сообщение.

Похудевшая на 25 кг Могилевская призналась, что именно ест дважды в день. Она придерживается особой системы питания с акцентом на овощи и масла. Артистка поделилась деталями своего меню в социальных сетях, отвечая на вопросы поклонников о том, как ей удается держать себя в тонусе.

Кроме того, популярная украинская певица Лидия Скорубская, известная под сценическим именем Lida Lee, отреагировала на обсуждение изменений в своей фигуре. Артистка объяснила, что стало причиной ее внешних трансформаций и почему решила публично об этом сказать.