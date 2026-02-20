"Это подстава": Вадим Олейник вляпался в скандал из-за рекламы казино

Украинская поэтесса Дарья Лисич стала гостьей шоу, которое вел певец Вадим Олейник. Впрочем, после выхода видео блогерша заметила, что там есть реклама онлайн-казино.

Лисич называет это подставой, ведь сначала интеграция не была согласована с ней. В Threads "несется" новый скандал.

В чем обвиняют Олейника?

"Это что за подстава? Конечно, на версии правок мне никто не показывал эту вставку. Удалила везде у себя ссылки на выпуск, потому что это е**ная х**ня и больная тема для страны — лудомания. Плюс я знаю, сколько они платят. Я думала, что такой ху***ой занимаются только инфоциганство. Это подстава какая-то", — возмутилась Дарья.

Лисич добавила, что после этого Олейник заблокировал ее в соцсетях и даже вроде бы блокирует всех, кто критикует его.

"Общество, я была успешно заблокирована Вадимом. Не знаю почему и зачем, но я расцениваю это как попытку избежать ответственности за поступок как передо мной, так и перед аудиторией, которой тема казино не понравилась", — написала блогерша.

Вадим Олейник Фото: instagram.com/oleynikvadim/

Реакция Олейника

Тем временем певец написал: "Если бы я рекламировал все, что мне приписывают — жил бы на личном острове".

А Дарья добавила, что уверена, что хотя бы раз каждому из звезд предлагали десятки тысяч долларов за интеграцию казино.

"И никто из порядочных людей эти деньги не берет, потому что не хотят мараться об эту тему даже за большой куш", — написала она.

В частности, адвокат Евгений Пронин вспомнил случай из прошлого.

"Полтора года назад где-то снялся в большом интервью для Вадима. Было очень хорошо, кстати. Посреди интервью заговорил о казино, его незаконной рекламе и всех негативных последствиях этой истории, оказалось, что у нас на общей камере стояла табличка какой-то казявы. Я попросил замазать ее и не вырезать все, что я сказал о казино. Интервью не получилось", — написал он в комментариях.

