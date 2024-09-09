"Я могу уйти в любой момент": Вадим Олейник рассказал, готов ли мобилизоваться в армию (видео)

Певец заявил, что прошел ВВК и он полностью годен к службе в Вооруженных силах.

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36-летний певец Вадим Олейник, который в свое время выступал в группе вместе с Владимиром Дантесом под названием "ДиО.фильмы", высказался о мобилизации и ответил, готов ли пойти на фронт. Подробностями артист поделился в программе "33 вопроса" на радио "Люкс ФМ".

В частности, отвечая на вопрос Евгения Фешака, относительно того, есть ли у артиста чувство вины относительно того, что он не на фронте и как он с этим борется у себя в голове, он ответил: "Очень сложно для себя объяснить, но я стараюсь постоянно общаться с военными и узнавать все события, говорить с ними".

Впоследствии артист рассказал, что состоит на учете в военкомате, поэтому он предполагает, что вскоре придет и его время стать на защиту Родины. Однако артист признался, что именно это ощущение ожидания, что следующим можешь быть ты является самым сложным. "Мне кажется, если время придет, то конечно, я сейчас на учете стою. Я могу уйти в любой момент. Поэтому это ожидание наверное самое сложное", — пояснил Вадим Олейник.

Заметим, что согласно закону о мобилизации, Вадим Олейник попадает в категорию мужчин призывного возраста, которых могут мобилизовать в ряды ВСУ. Кроме этого, судя по словам артиста, по результатам ВВК, он полностью пригоден к службе в армии и нет никаких ограничений по здоровью, из-за которых имел бы отсрочку от мобилизации.

Напомним, ранее мы писали, что Алена Шоптенко призналась, поддерживает ли отношения с Дмитрием Дикусаром.

Кроме этого, Фокус писал, что Наталка Карпа, которая имеет медицинское образование, ответила, готова ли пойти на фронт.