"Я можу піти в будь-який момент": Вадим Олійник розповів, чи готовий мобілізуватися до армії (відео)

Співак заявив, що пройшов ВЛК і він повністю придатний до служби в Збройних силах.

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36-річний співак Вадим Олійник, який свого часу виступав у гурті разом з Володимиром Дантесом під назвою "ДіО.фільми", висловився про мобілізацію та відповів, чи готовий піти на фронт. Подробицями артист поділився в програмі "33 питання" на радіо "Люкс ФМ".

Зокрема, відповідаючи на запитання Євгена Фешака, стосовно того, чи є у артиста відчуття провини стосовно того, що він не на фронті і як він з цим бореться у себе в голові, він відповів: "Дуже складно для себе пояснити, але я стараюся постійно спілкуватися з військовими і дізнаватися всі події, говорити з ними".

Згодом артист розповів, що перебуває на обліку у військкоматі, тому він припускає, що незабаром прийде і його час стати на захист Батьківщини. Однак артист зізнався, що саме це відчуття очікування, що наступним можеш бути ти є самим найскладнішим. "Мені здається, якщо час прийде, то звісно, я зараз на обліку стою. Я можу піти в будь-який момент. Тому це очікування напевно найскладніше", — пояснив Вадим Олійник.

Зауважимо, що згідно з законом про мобілізацію, Вадим Олійник потрапляє в категорію чоловіків призовного віку, яких можуть мобілізувати до лав ЗСУ. Окрім цього, судячи зі слів артиста, за результатами ВЛК, він повністю придатний до служби в армії і немає жодних обмежень по здоров’ю, через які мав би відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олена Шоптенко зізналася, чи підтримує стосунки з Дмитром Дікусаром.

Крім цього, Фокус писав, що Наталка Карпа, яка має медичну освіту, відповіла, чи готова піти на фронт.