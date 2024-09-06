Наталка Карпа, яка має медичну освіту, відповіла, чи готова піти на фронт

Чоловік співачки Наталки Карпи нині служить в ЗСУ, тому співачка обрала бути поряд з донькою, а не йти на фронт.

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43-річна українська співачка Наталка Карпа, яка має медичну освіту, зізналася, чому не наважилася піти на фронт, коли Росія розпочала повномасштабну війну в Україні. Подробицями артистка поділилася в інтерв’ю видання Фокус.

Так, Наталка зізналася, що дійсно навчалася на медика, однак, оскільки вона не працювала за фахом, то її диплом медика автоматично анулювався з роками. Таким чином, артистка не повинна ставати на військовий облік, оскільки її медична освіта вже не дійсна.

Співачка зізналася, що в армію вона не пішла відсутність практики в медицині, а тому, що таке рішення вони прийняли з її чоловіком Євгеном Тєрєховим, позивний "Титановий Джексон", який став на захист Батьківщини ще раніше.

"Ми на нашій сімейній нараді розділили наші обовʼязки — вирішили, що один з нас йде захищати країну, другий піклується про родину та виховує малечу", — пояснила артистка.

Зауважимо, що Наталка та Євген мають спільну донечку Злату, які зараз 4,5 роки.

Також артиста пояснила, що навіть якби причиною було не виховання доньки, то вона все ж таки вважає себе кориснішою в тилу ніж на фронті.

"Мені здається, як артист я більше приношу користі. Бюджети, які збираємо на виступах — допомагають хлопцям закупляти потрібні речі, ремонтувати автомобілі", — пояснила співачка.

Попри те, що все ж поки Наталка виконує роль мами та артистки, вона не виключає, що при потребі готова буде стати на захист батьківщини і згадає медичні навички, які свого часу вивчала.

Більше читайте в ексклюзивному інтерв'ю Наталки Карпи для видання Фокус.